رياضة | رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة حازم إمام للاعبي الزمالك قبل السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل لقاء الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في السوبر الافريقي.



وتقام مباراة السوبر في السادسة مساء اليوم على ملعب الغرافة في السوبر الافريقي.



وقام حازم إمام بنشر صورة له من آخر كأس توج به الفريق عام 2003 على حساب الوداد المغربي وعلق عليها "الرابع ان شاءالله..السوبر يا زمالك".



ومن المنتظر تواجد جماهير الزمالك بأعداد كبيرة تفوق أنصار فريق الترجي التونسي بعدما أقبلت جماهير الزمالك على شراء ما يقرب من 75% من التذاكر.

