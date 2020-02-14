رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

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وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ليونيل ميسي - نيتو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - صامويل أومتيتي - جوينور - أنسو فاتي - أروخو - ري مناج.