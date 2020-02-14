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رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة لمواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من "الليجا".

 

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة الضغط على المتصدر ، وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

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وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

 

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ليونيل - نيتو - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتور فيدال - صامويل أومتيتي - جوينور - أنسو فاتي - أروخو - ري مناج.

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