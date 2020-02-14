رياضة | فلاش باك.. حكاية أخر مباراة بين الزمالك والترجي قبل موقعة السوبر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلاش باك.. حكاية أخر مباراة بين الزمالك والترجي قبل موقعة السوبر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، في قمة نارية الليلة، على ملعب ثاني بن حمد بنادي الغرافة، وتنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما فاز الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي.

تاريخ المواجهات

Advertisements

وكان الفريقان قد التقيا تاريخيا في 6 مواجهات، فاز الزمالك في لقائين والترجي في مباراة وتعادلا بثلاث مواجهات.

حكاية أخر مباراة بين الزمالك والترجي

وكانت أخر مباراة جمعت بين الزمالك والترجي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في ملعب رادس، في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، وكانت ضمن دور المجموعات وانتصر الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل أهداف الزمالك كل من حازم إمام وجونيور.