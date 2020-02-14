رياضة | النصر ضد الشباب| تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر ضد الشباب| تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر إلى خطف الثلاث نقاط من الشباب لتعويض خيبة الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق الفتح بهدف لمثله.

كما تلقي الشباب هزيمة قاسية أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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وتواجه النصر والشباب في 20 مباراة بالدوري السعودي، فاز الشباب في 8 مواجهات، مقابل 5 مباريات للعالمي، فيما تعادلا في 7 لقاءات.

وشهد الموسم 2013-2014 أكبر نتيجة حققها النصر أمام الشباب بثلاثة أهداف دون رد.

وحقق قائد الشبال ناصر الشمراني رقما قياسيا أمام النصر، حيث يعتبر اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد 6 أهداف، بينما يعد حسن الراهب أكثر اللاعبين تسجيلا للنصر في شباك الشباب برصيد 3 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، حصدهم من 17 مباراة فاز خلالهم في 10 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في مبارتين، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.