اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الزمالك والترجي مباشر في بطولة كأس السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الزمالك والترجي مباشر في بطولة كأس السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، على أرضية ملعب ثاني جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الجمعة، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1