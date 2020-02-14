اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجى التونسي في كأس السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجى التونسي في كأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الزمالك والترجى.. يقدم لكم موقع الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.

الخليج 365 تقدم لقرائها خدمة البث المباشر للمواجهة التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، المواجهة النارية بين فريق الزمالك والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.

وستكون كرة القدم العربية على موعد مع لقب أفريقي جديد عندما يلتقي الترجي التونسي مع الزمالك المصري اليوم الجمعة في بطولة كأس السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

مباراة الزمالك والترجى.. وتقام المباراة للموسم الثاني على التوالي في قطر، بعدما استضافت نسخة البطولة العام الماضي، بين الرجاء البيضاوي المغربي والترجي، والتي توج بها الفريق المغربي بعد فوزه 2 / 1 على نظيره التونسي في شهر مارس الماضي.

ويشارك الترجي في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة.

في المقابل، يسجل الزمالك ظهوره الخامس أيضا في المسابقة، عقب تتويجه ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) في الموسم الماضي أيضا، بعدما اجتاز عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي المسابقة.

مباراة الزمالك والترجى.. وكانت البطولة تجرى في البداية بين بطلي دوري الأبطال وكأس الكؤوس الأفريقية حتى عام 2004، لتجرى بدءا من عام 2005 بين حاملي لقب دوري الأبطال والكونفدرالية، وذلك بعد إلغاء بطولة كأس الكؤوس ودمجها في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

ويتطلع الترجي للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن توج به مرة وحيدة عام 1995 على حساب موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية، حيث يرغب الفريق الملقب بـ (شيخ الأندية التونسية) في كسر عقدة تلك البطولة التي أخفق في الفوز بها أعوام 1999 و2012 و2019.

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أما الزمالك، فيطمح للتتويج بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه، والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق حصولا على البطولة، والتي يتقاسمها حاليا مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

مباراة الزمالك والترجى.. كما يرغب الفريق المصري في الاقتراب من غريمه التقليدي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد ستة ألقاب.

وتعد هذه هي المرة الثالثة عشر في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1993 والثانية على التوالي التي يكون فيها طرفا المباراة فريقين عربيين، علما بأن الكرة العربية تمتلك 17 لقبا في المسابقة، من بينها آخر نسختين للبطولة.

وهذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في مسابقات القارة السمراء منذ 15 عاما، حيث يرجع آخر لقاء بين الترجي والزمالك إلى مرحلة المجموعات في نسخة بطولة دوري الأبطال عام 2005.

مباراة الزمالك والترجى.. ويستعد الفريقان لمواجهة بعضهما البعض في ثلاث مباريات بثلاث دول خلال ثلاثة أسابيع، فبعد مواجهتهما غدا بالدوحة، سيلتقيان مجددا في القاهرة يوم 28 شباط/فبراير الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ثم يتواجهان من جديد في لقاء الإياب الذي سيقام بالعاصمة التونسية في السادس من آذار/مارس المقبل.

وبينما يتواجد الزمالك في قطر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، فإن الترجي سيلعب للمرة الرابعة في الدوحة خلال أقل من عام، فإلى جانب مباراة السوبر الأفريقي الماضية التي لعبها أمام الرجاء البيضاوي، فاز أبناء باب سويقةالعام الماضي ببطولة كأس السوبر التونسي على حساب النادي البنزرتي في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل بالدوحة.

وفي ديسمبر الماضي، شارك الترجي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية في قطر، حيث جاء في الترتيب الخامس بعد فوزه على السد القطري في استاد خليفة الدولي.

مباراة الزمالك والترجي.. ويأمل كلا الفريقين في إضافة بطولة أخرى إلى خزينتيهما المليئة بالألقاب المحلية والقارية، حيث يدخل الترجي المباراة منتشيا بتصدره ترتيب الدوري التونسي حاليا برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، بفارق عشر نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري والصفاقسي بعد مرور نصف الموسم تقريبا.

ويعول الترجي على تألق عدد كبير من نجومه في الفترة الأخيرة وفي مقدمتهم الهداف الليبي حمدو الهوني والمهاجم المخضرم طه ياسين الخنيسي والجزائري بلال بن ساحة والإيفواريان فوسيني كوليبالي وإبراهيما واتارا، بالإضافة لقائد الفريق خليل شمام وحارس المرمى المعز بن شريفية.

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