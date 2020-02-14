اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 كأس السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 كأس السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 كأس السوبر الإفريقي ، تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وخاصة محبي الكرة الإفريقية وبالتحديد الجماهير المصرية والتونسية نحو استاد جاسم بن ثاني ملعب نادي الغرافة القطري بالدوحة الذي يفتح أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية الإفريقية" على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الجمعة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات bein sports hd ، القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولات الإفريقية، كما أعلنت مجموعة bein sports hd عن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة حتى تستمع الجماهير العربية وخاصة المصريين والتوانسة من متابعة اللقاء ويشارك الزمالك في اللقاء بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو كما يطلق عليها كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم في نهاية شهر مايو من العام الماضي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف قبل أن ينجح الزمالك في الفوز في مباراة الإياب على استاد الجيش المصري ببرج العرب بهدف سجله مدافع الفريق محمود علاء من رجلة جزاء ليكون مجموع المباراتين التعادل 1/1 ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح وينجح الزمالك في الفوز باللقاء والتتويج بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد.

رابط مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي علي قنوات يلا شوت بث مباشر تابع لايف اون لاين بدون تقطيع في المقابل يشارك فريق الترجي الرياضي التونسي في اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية جسيمة بعد تعطل تقنية الفيديو أو الـ Var، وهو ما ترتب عليه انسحاب فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم توفر الحيادية في اللقاء، وبعد عدد من الشكاوي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكذلك في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من جانب فريق الوداد البيضاوي المغربي، أقر الكاف بأحقية فريق الترجي الرياضي التونسي في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد انسحاب فريق الوداد وعدم استكمال اللقاء وسبق للفريقين أن تقابلا من قبل في 8 مباريات سواء على المستوى الإفريقي أو في البطولات العربية، كانت اليد العليا دائماً لأبناء ميت عقبة، حيث نجح الزمالك في الفوز بـ4 لقاءات وفاز الترجي الرياضي التونسي في لقاء وحيد، بينما حسمت نتيجة التعادل 3 مواجهات بين الفريقين.

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