اونلاين | «كورة لايف» TODAY zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة بتقويت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقنوات الكأس وبالتحديد، كل من قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي، وقناة الكأس بتعليق أحمد الطيب.

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة الترجى التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي .

وتقام المباراة في قطر بمدينة الدوحة على ملعب ستاد ثاني بن جاسم الخاص بنادي الغرافة، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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نادي الدم والذهب هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والفارس الأبيض هو بطل كأس الكونفيدرالية، لذا يلتقيان في كأس السوبر ويتطلع الفريقان للفوز لأهمية المباراة حيث تعد بطولة من مباراة واحدة.

كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث فى الجدول، وآخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي كانت أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض سيتوجه إلى قطر يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا، كما أعلن أمير مرتضى منصور في تصريح تليفزيوني على قناة الزمالك.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الترجي - الزمالك

ملعب ثاني بن جاسم

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من المتوقع أن يبدأ أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه عبدالله جمعة وعلاء والونش وحازم إمام، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي كمحورين، وأمامهما شيكابالا وبنشرقي وأوباما، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - شيكابالا

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

يغيب عن الترجي في مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي المدافع عبد القادر بدران، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

سيبدأ الجريدي في حراسة المرمى، وأمامه ربيع وبن حميدة والذوادي ومباركي، وفي الوسط سيتواجد بونسو وفداء وبن شوج ومسكيني والعبدلي، وسيقود الهجوم بن حمودة.

التشكيل | 4-1-4-1

رامي الجريدي

حسين ربيع - أمين بن حميدة - شمس الدين الذوادي - إيهاب مباركي

كوامي بونسو

يوسف العبدلي - ومحمد أمين مسكيني - فادي بن شوج - رائد فداء

محمد علي بن حمودة

تنطلق مساء الجمعة المقبل المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدوحة على ستاد ثاني بن جاسم ضمن مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".

وتقام مباراة السوبر الإفريقي في السادسة مساء الجمعة المقبل بالدوحة بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي على ملعب الغرافة.

ويترأس بعثة الزمالك فى الدوحة الكابتن إسماعيل يوسف عضو المجلس ويرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور أعضاء المجلس.

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1