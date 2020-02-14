اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الزمالك والترجي بث مباشر zamalek NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

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واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.

5 ) قائمة الترجى التونسى التي تخوض اللقاء

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وكشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للترجي التونسي لخوض لقاء السوبر الأفريقي والتي تمثلت في 18 لاعباً هم، معز بن شيريفية، رامي جريدى في حراسة المرمى ثم محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران، كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوف، محمد علي رمضان، محمد علي بن حمودة، بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسين خنيسي.

ومن المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، ومن المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهوني، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسي.

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