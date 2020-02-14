اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

5 حقائق عن السوبر الأفريقي قبل مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، وتنقلها على الهواء مباشرة وحصريا قناة beIN SPORTS HD 1

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الزمالك والترجي التونسي في بطولة السوبر الأفريقي، في واحدة من المباريات الهامة جدا بالنسبة للاعبين والجماهير خاصة أنها بطولة مهمة وبعيدة عن نادي الزمالك منذ فترة طويلة.

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ويلتقي الزمالك في السادسة من مساء اليوم نظيره نادي الترجي التونسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في قطر على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء طامعا في تحقيق الانتصار والفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة خاصة أن الفريق لم يحصل عليها لأكثر من عقد، لذلك فإن الجماهير تضع آمالا كبيرة على عاتق الفرنسي باتريس كارتيرون في التتويج باللقب مساء اليوم.

على الجانب الآخر يدخل نادي الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، طامعا في تحقيق الانتصار والفوز بالبطولة هو اآخر الغائب عن نادي الترجي التونسي الفوز بها هو الآخر في الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق التونسي أمام الرجاء الموسم الماضي في لقاء السوبر.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة للقاء

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1