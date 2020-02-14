اونلاين | مشاهدة مباراة التعاون والعدالة بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة التعاون والعدالة بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق التعاون ضيفا ثقيلا على نظيره فريق العدالة اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد

بن سلمان للمحترفين.

يدخل التعاون المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٧ نقطة، في حين يأتي نادي العدالة فى المركز الخامس عشر

برصيد ١٢ نقطة.

وألتقى التعاون والعدالة في ثلاثة مباريات بالدوري السعودي، فاز التعاون في مباراة، واستطاع العدالة تحقيق الفوز في مباراة، في حين حسم التعادل مباراة واحدة.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد

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بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز التعاون بثلاثية أهداف مقابل هدفين .

موعد مباراة التعاون و العدالة :

تقام مباراة التعاون و العدالة فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر.

الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون و العدالة :

تذاع مباراة التعاون والعدالة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية “ksa sports 1 HD” بصوت المعلق راشد الدوسري.

العدالة و التعاون الساعة 2.30 علي قناة 7