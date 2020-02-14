اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر zamalek «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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يواجه فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الجمعة، نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، فى إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

قال بلماضى فى تصرحات لصحيفة "الصريح" التونسية أن المباراة بين الترجي والزمالك تعتبر قوية وصعبة، متمنيًا أن تنتصر الكرة الأفريقية وتوجه رسالة ايجابية إلى العالم.

وأضاف بلماضى، أن الترجي التونسى الأقوى والأقرب للقب، مستدركًا أن المفاجات واردة فى مباريات كرة القدم، مشددًا على أنه يساند الترجى الذي يضم فى صفوفه لاعبين جزائريين معنيين بالمنتخب من بينهم الشتى وبن ساحة وبن غيث.

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كان جمال بلماضى، قد اصطدم مع الجماهير المصرية وهاجمهم خلال أحد المؤتمرات الصحفية خلال استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها القاهرة خلال يونيو 2019.

الجدير بالذكر أن الزمالك توج بالسوبر الأفريقى 3 مرات في تاريخه، جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم علي لقب بطولة السوبر الافريقي علي ملعب الغرافة القطري، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي لقب السوبر الافريقي بإستاد الغرافة القطري.

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1