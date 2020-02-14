اونلاين | «يلاشووت zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الزمالك NOW

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ويخوض الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من: محمد أبوجبل، محمود عبدالرحيم "جنش".، محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، محمود حمدي "الونش"، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الترجي التونسي: "معز بن شريفية - محمد علي بن حمودة - كوامي بونسو - محمد علي اليعقوبي - بلال بن ساحة - إبراهيم واتارا - حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي - خليل شمام - فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - رامي الجريدي - سامح الدربالي - إلياس شيتي - إيهاب المباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان".

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي لقب بطولة السوبر الافريقي علي ملعب الغرافة القطري، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي

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من المنتظر ان يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفي محمد.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة علي لقب السوبر الافريقي بإستاد الغرافة القطري.

كارتيرون يناور ب3 أوراق رابحة

يناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

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