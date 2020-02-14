اونلاين | كول كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش zamalek

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي في نسختها رقم 28، الذي يقام مساء الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس، اللقاء، والذي يتطلع خلاله الزمالك لتحقيق لقبه الرابع، بينما يبحث فريق الدم والذهب "الترجي" عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة، حيث حقق البطولة مرة واحدة وخسرها 3 مرات.

وتنطلق مباراة الترجي والزمالك في السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت مكة المكرمة"، والتي يقودها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

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وستنقل مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في السوبر الأفريقي عبر قناتي "بي إن سبورتس HD1"، و"بي إن سبورتس HD12"، ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم، في فندق شيراتون الدوحة عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، وتقرر أن يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والحارس الطاقم الأزرق.

ويخوض الأبيض المباراة بقائمة تضم كلا من: محمد أبوجبل، محمود عبدالرحيم "جنش".، محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، محمود حمدي "الونش"، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.

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