اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش zamalekقناة مفتوحة

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وخاض فريق الترجي التونسي حصتين تدريبيتن الأربعاء وأمس، الخميس على الترتيب، بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضى، وإصطحب باب سويقة 22 لاعباً في رحلة البعثة لخوض مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي على ملعب "الغرافة"، وتم استبعاد كلاً من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.

وكشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للترجي التونسي لخوض لقاء السوبر الأفريقي والتي تمثلت في 18 لاعباً هم، معز بن شيريفية، رامي جريدى في حراسة المرمى ثم محمد علي يعقوبي، خليل شمام، سامح دربالي،إلياس شيتي، إيهاب مباركي، عبد القادر بدران، كوامي بونسو، فوساني كوليبالي، عبد الرؤوف بنغيت، فادي بن شوف، محمد علي رمضان، محمد علي بن حمودة، بلال بن ساحة، إبراهيم أوتارا، حمدو الهوني، طه ياسين خنيسي.

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه كان يتمنى من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، إذاعة مباراة الزمالك والترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء اليوم، فى مقر النادى الأهلى.

أضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور: قمت بإذاعة مباراة الأهلى والترجى في دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى داخل نادى الزمالك على 14 شاشة لدعم الفريق الأحمر ونبذ التعصب".

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أكد رئيس الزمالك، إن الفتنة الكروية من الممكن أن تشعل البلد، موضحًا أنه كان يرغب فى تقدير الخطيب في مباراة السوبر الأفريقى، وإذاعتها فى مقر النادي الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجى اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.

أكد جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر، أنه سوف يساند نادى الترجى ضد الزمالك فى المباراة التى تجمعهما اليوم فى نهائى كأس السوبر الأفريقى.

يواجه فريق الزمالك في السادسة مساء اليوم الجمعة، نادى الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، فى إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1