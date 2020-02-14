اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن zamalek

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يناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك

منح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

التشكيل المتوقع للترجي التونسي امام الزمالك

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من المتوقع أن يخوض الترجي مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في، معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهوني، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسي.

الترجي يبحث عن تعويض خسارة السوبر الموسم الماضي

يسعى فريق الترجي الى احراز لقبه الثاني من السوبر الأفريقي، بعد أن عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الايفواري في حين حققها سنة 1995 ضد موتيما بيمبي الكونغولي.

وخاض فريق الترجي التونسي حصتين تدريبيتن الأربعاء وأمس، الخميس على الترتيب، بعد وصوله إلى قطر مساء الثلاثاء الماضى، وإصطحب باب سويقة 22 لاعباً في رحلة البعثة لخوض مواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي على ملعب "الغرافة"، وتم استبعاد كلاً من عبد الرحمن مزيان، رائد الفادع، محمد أمين توجاي، يوسف المصراتي، يوسف العبدلي، عبد القادر بدارين، الطيب مزياني وماهر بالصغير لأسباب فنية.

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