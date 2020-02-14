اونلاين | بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي اليوم 14 /2/ 2020 الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي اليوم 14 /2/ 2020 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووفقاً للموعد الجديد للمباراة، فإن فترة العطلات الشتوية للفريقين تقلصت عدة أيام، حيث كان من المفترض أن يستأنف مانشستر سيتي نشاطه المحلي بمواجهة مضيفه ليستر سيتي في 22 فبراير.

بينما كان من المقرر أن تكون المباراة الأولى لويست هام يونايتد بعد انتهاء العطلة الشتوية في مواجهة مضيفه ليفربول المتصدر يوم 24 من نفس الشهر.

موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون 27-12-2019،يحلّ نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نادي وولفر هامبتون ضمن الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،وسيكون موعد المباراة في يوم 27 من شهر ديسمبر الحالي في الساعة 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية،وسنقدم لكم زوّار موقعنا موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة للمباراة والدوري الإنجليزي بشكلٍ عام بالإضافة لعرض تاريخ المواجهات بين الفريقين والتشكيلة المتوقعة لكل من مان سيتي وولفر هامبتون.

نتائج الجولة السابقة للفريقين

وقد حقق في الجولة الماضية فريق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على وصيف الدوري الإنجليزي ليستر سيتي بنتيجة 3-1 تناوب على تسجيلها محرز في الدقيقة 30،وغوندوغان في الدقيقة 43 وخيسوس بالدقيقة 69،فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 22،ويدخل المباراة مان سيتي وبجعبته 38 نقطة في المركز الثالث،وعلى الصعيد الآخر فقد فاز وولفر هامبتون خارج ملعبه على نورويتش بهدفين لهدف سجلها غانم سايس د60 وأضاف الثاني خيمينيز د81،وبذلك يدخل المباراة وبرصيده 27 نقطة بالمركز 6.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي التشكيلة المتوقعة لفريق وولفر هامبتون

في حراسة المرمى : إيديرسون مورايس في حراسة المرمى :باتريسيو.

في خط الدفاع : بينجامين وأوتامندي وفرناندينو ووالكر. في خط الدفاع : غانم سايس وكودي وديندونكير.

Advertisements

في خط الوسط : برناردو سيلفا وإيلكاي غوندوغان وبروين. في خط الوسط : كاسترو وموتينو ونيفيس ودوهيرتي.

في خط الهجوم : ستيرلينج وخيسوس ومحرز. في خط الهجوم : دييغو جوتا وخيمينيز وتراوري.

موعد المباراة بجميع الدول العربية

بتوقيت الإمارات المتحدة بتوقيت السعودية وتركيا والبحرين والكويت وقطر والعراق بتوقيت القاهرة وسوريا ولبنان والأردن وغزة وعُمان بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

في تمام الساعة 23:45 مساء في تمام الساعة 22:45 مساء في تمام الساعة 21:45 مساء في تمام الساعة 20:45 مساءً

تردد القنوات الناقلة للمباراة

اسم القناة اسم القمر تردد القناة معدل الترميز الاستقطاب

digi sport hd 2 thor0.8w 11823 30000 أفقي

spiler 1 tv thor0.8w 11766 28000 أفقي

sky sport hd 1 astra 19 12031 27500 أفقي

sky sport hd austria astra 19 11914 27500 أفقي

تاريخ المواجهات بين الفريقين

ليستر سيتي الساعة10 علي قناة 2