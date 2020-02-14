اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي اليوم 14 /2/ 2020 الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي اليوم 14 /2/ 2020 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى ليستر سيتى الإنجليزى ضيفا على منافسه وولفرهامبتون في تمام العاشرة مساءا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة 26 لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

يسعي الضيوف للعودة لطريق الانتصارات، خاصة بعدما تعادل مع البلوز في الجولة الماضية بنتيجة 2/2، وتوديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة أمام أستون فيلا في نصف النهائي بهدف نظيف.

يحاول ليستر سيتى حصد النقاط الثلاث لاحتلال وصافة الدورى الإنجليزى والبحث عن منافسة ليفربول المتصدر.

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ليفربول يغرد منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتى "حامل اللقب"، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد مباراة مانشستر سيتي المؤجلة أمام وست هام يونايتد، والتي تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحدد الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء بعد القادم الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة، 9:30 بتوقيت القدس، موعدًا للمباراة التي كان مقررًا عقدها يوم الأحد الماضي.

ووفقاً للموعد الجديد للمباراة، فإن فترة العطلات الشتوية للفريقين تقلصت عدة أيام، حيث كان من المفترض أن يستأنف مانشستر سيتي نشاطه المحلي بمواجهة مضيفه ليستر سيتي في 22 فبراير.

ليستر سيتي الساعة10 علي قناة 2