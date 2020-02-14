اونلاين | رابط سريع.. مباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت أعلن اتحاد كرة القدم الألماني في الفترة الأخيرة عن موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الجمعة من ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم من هذا الموسم الحالي 2019-2020 لهذا الأسبوع وهو ما سوف نتعرف عليه في المقال التالي، فقد أوضح أن هذه المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر ونصف منتصف الليل الجمعة حسب توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الجمعة حسب توقيت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والدول المحيطة بهم.

وسوف يكون موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الجمعة 14-2-2020 في تمام الساعة التاسعة والنصف حسب توقيت كل من جمهورية مصر العربية وسوريا وفلسطين وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف حسب توقيت كل من دول المغرب وتونس والجزائر وذلك مع اختلاف التوقيت بالنسبة إلى باقي البلدان العربية والأجنبية الأخرى بشكل عام، ويتوقع الكثير من المحللين أن تكون هذه المباراة من المباريات القوية والحماسية بشكل كبير بين الفريقين وأن يكون بها حماس كبير من أجل الفوز.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة 5 اتش دي وهي احدى قنوات شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلة لكل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم من هذا الموسم الحالي 2019-2020 عن أنها سوف تكون هي القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الجمعة في الأوقات التي أوضحنا لكم من قبل، وأن معلق هذه المباراة القوية بين الفريقين سوف يكون هو المعلق المميز والكبير عامر الخوذيري وهو أحد المعلقين الكبار والمميزين في شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة.

وأن هناك استوديو تحليلي سوف يكون قبل هذه المباراة القوية مع مجموعة من النقاد والمحللين ومن نجوم كرة القدم السابقين من أجل الحديث عن كل أحداث هذه المباراة بشكل كامل وتحليل المباراة من البداية من حيث تشكيل كل فريق وعقب صافرة النهاية يتم الحديث عن إحصائيات المباراة بشكل كامل وأداء الفريقين في هذه المباراة الصعبة والقوية بينهما.

بوروسيا دورتموند الساعة 9.30 علي قناة 5