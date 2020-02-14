اونلاين | بث مباشر يلا شوت .. مباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

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وتلقى بوروسيا دورتموند خسارة قاتلة أمام مضيفه فريق باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب "باى أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ21، من الدوري الألماني.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

ويمني بوروسيا دورتموند النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه فرانكفورت ورفع معنويات لاعبيه بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر.

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ويملك بوروسيا دورتموند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 43 نقطة لبايرين ميونيخ و42 نقطة للايبزيج.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبوروسيا دورتموند كون البوندزليجا هي المسابقة المحلية المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس، رغم أنها جاءت في توقيت حرج بالنسبة له بالنظر إلى خسارتيه الأخيرتين واستضافته باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت الجمعة ما يوافق يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري من هذا العام الحالي 2020 من مواعيد مباريات الجمعة التي يبحث عنها الكثير من الناس عبر شبكة الإنترنت ومن خلال محرك البحث جوجل وعن كل تفاصيل هذه المباراة القوية بين الفريقين، حيث تقام مباراة بوروسيا دورتموند القادمة ضد فرانكفورت ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم من هذا الموسم الحالي 2019-2020 وتعد من أفضل مباريات الجمعة التي سوف يتابعها الكثير من الناس بشكل عام.

بوروسيا دورتموند الساعة 9.30 علي قناة 5