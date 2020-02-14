اونلاين | كورة لايف بث مباشر ..مباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف بث مباشر ..مباراة بوروسيا دورتموند وإينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستضافة نظيره، إينتراخت فرانكفورت، مساء الجمعه المقبل الموافق 14 فبراير الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدورى الألمانى لموسم 2019-2020.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيدونا بارك، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يدخل دورتموند المباراة بحثًا عن النقاط الثلاث، للاستمرار في المنافسة علي لقب البوندسليجا، حيث يبتعد عن المتصدر بفارق 4 نقاط.

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والجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، فيما يأتى إينتراخت فرانكفورت في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

يحل اينتراخت فرانكفورت ضيفا على بوروسيا دورتموند في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند الساعة 9.30 علي قناة 5