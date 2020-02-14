اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة اون لاين

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وشهدت الساعات الماضية أزمة تتعلق بالمباراة بعدما هدد نادي المصري بالانسحاب من المباراة حال تواجدأكثر من 15 مشجعا فقط للنادي الأهلي، وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم إلى الناديين الأهلى والمصرى للتأكيد على إقامة المباراة بدون جمهور.

وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح بحضور 15 فردا فقط لكل نادٍ، هم أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، على أن يتم تسليم الجهات الأمنية كشفا بأسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالدخول.

يدخل فريق الأهلي اليوم ،الجمعة، اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصري بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز وهو اللقاء الذى يدخله الفريقين برغبة الفوز فالمارد الأحمر يدل اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام

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تنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامة والربع، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلي يتطلع لمواصلة كسر الأرقام القياسية

الأهلي يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية في جدول الدوري هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوي وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع لاعبيه بشأن التركيز في مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان .

الأهلي درس المصري بالفيديو

وأكد فايلر على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز ، مُشيراً خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة ،وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

الاهلي الساعة 8.15 علي قناة 4