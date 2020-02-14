اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة جول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة جول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ضد المصري اليوم، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري على أرضية استاد المكس في الإسكندرية، ضمن مواجهات المسابقة المحلية.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، أما المصري فيقع بالمركز العاشر ولديه 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم

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تبدأ مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

وتٌنقل مباراة الأهلي والمصري عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت الناقلتين لمنافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي بالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة وهو يحتل قمة الترتيب بالعلامة الكاملة

الاهلي الساعة 8.15 علي قناة 4