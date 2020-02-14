اونلاين | كورة لايف.. رابط سريع مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. رابط سريع مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ببطولة الدوري الممتاز، والمؤجلة من الجولة السادسة، والمقرر لها غدا الجمعة على ستاد المكس في الإسكندرية.

ويسعى الأهلي خلال المباراة، لمواصلة تصدره لقمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد نجح في الفوز بمبارياته الـ14 السابقة، ليحقق 42 نقطة.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق المباراة لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف -تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة- لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسي والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

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ومن المقرر أن يختتم الأهلي عصر اليوم الخميس، استعداداته للمباراة على أن يعلن رينيه فايلر المدير الفني للأحمر القائمة التي ستسافر إلى الإسكندرية بعد انتهائه.

وعلى الجانب الآخر، انتظم فريق المصري، مساء أمس الأربعاء في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، ويغيب عنه ثلاثة من العناصر الأساسية وهم عمرو موسى وأحمد مسعود وبهاء مجدي لأسباب مختلفة.

ويدخل المصري المباراة وهو فى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 20 نقطة ولعب 15 مباراة فاز 5 وتعادل 5 و خسر خمس مبارايات، ويسعى للظهور بشكل جيد لمصالحة جماهيره الغاضبة.

الاهلي الساعة 8.15 علي قناة 4