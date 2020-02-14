الامارات | بالفيديو.. "أغويرو" يقود سيارة سباق في أبوظبي‎

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو حلبة ياس للسباقات ضمن جولاته السياحية في الإمارات التي يقضي فيها الإجازة الشتوية قبل العودة إلى غمار المنافسة في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.
وظهر سيرجيو أغويرو في فيديو يقود سيارة سباق بسرعة كبيرة داخل حلبة ياس الوجهة الترفيهية في أبوظبي.
وكان أغويرو قد زار دبي قبل أيام، ونشر نادي مانشستر سيتي على حسابه في "تويتر" صوراً له برفقة صديقته يرتديان الزي الإماراتي وشهدت تفاعلاً كبيراً من جمهور النادي الإنجليزي، والجمهور العربي بشكل عام.
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