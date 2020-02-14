الامارات | «الملك» يهزم «البطائح» في ديربي الشارقة بدوري السلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسم ديربي الإمارة الباسمة في دوري كرة السلة لفريق الشارقة على حساب ضيفه البطائح، بعد أن فاز بفارق 13 نقطة، وبنتيجة «104-91»، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من إياب الدوري. وشهدت الجولة كذلك، فوز شباب الأهلي على الوحدة «130-93»، والنصر على بني ياس «102-72»، والوصل على الظفرة «69-55»، والجزيرة على العين بواقع «84-73».

وبنتائج الجولة، عزز الشارقة صدارته الترتيب العام بسجل خال من الهزائم وبرصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، ونقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، وظل البطائح بالمركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الوصل الخامس، ثم بني ياس والظفرة في المركزين السادس والسابع برصيد 17 و16 نقطة على التوالي، والجزيرة بالشراكة مع الوحدة في المركز الثامن بالنقطة 14، وفريق العين أخيرا بـ 12 نقطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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