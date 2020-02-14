شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، ضمن صفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال «كلوب»، في تصريحات اليوم نقلها موقع شبكة سكاي سبورتس: «ليفربول بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل تقرير ما إذا كان سيسمح لمحمد صلاح بتمثيل مصر في الألعاب الأولمبية هذا الصيف».

وكان مدرب المنتخب الأولمبي المصري، شوقي غريب، قال هذا الأسبوع إنه سيضم صلاح في تشكيلة الفريق المؤلفة من 50 رجلًا، لكنه قال أيضًا إن القرار النهائي بشأن المشاركة يقع على عاتق اللاعب ليفربول وكلوب.

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وإذا ذهب صلاح إلى طوكيو عام 2020 مع مصر، فسيواجه احتمال فقدان بداية مشوار الفريق الإنجليزي في الدوري الممتاز للموسم المقبل، حيث من المقرر إجراء المباراة النهائية في 8 أغسطس.

وتحدث كلوب إلى صلاح حول الموقف، ولكنه ينتظر أن يتم الاتصال به من قبل شخص من الاتحاد المصري لكرة القدم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال «كلوب»: «لم نتخذ قرار.. هل أريد أن أخسر اللاعب في فترة ما قبل الموسم؟ بالطبع لا. ولكن علينا أن نفكر في أشياء مختلفة. أتحدث مع صلاح، ونحن واضحون تمامًا فيما نريد».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات. كيف ستبدو؟ متى ستبدأ الاستعدادات؟ كل هذه الأشياء، ولم يتصل بنا أحد فعلاً بعد. كان علينا أن نلعب بدون صلاح من قبل».

وتابع: «هذه هي الألعاب الأولمبية، وما زلت لاعباً رياضياً وأعرف ماذا تعني الألعاب الأولمبية».