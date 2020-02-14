شكرا لقرائتكم الزمالك ينشر موعد السوبر الإفريقي في مختلف عواصم العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى، فى عدة عواصم حول العالم قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع الفريقان على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية فى الموسم الماضى إلى جانب فوز الترجى بدورى أبطال إفريقيا.

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ويحصل نادى الزمالك على 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك حال نجاحه فى تحقيق الفوز الليلة على الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى التى ستقام فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى وأدى لاعبو الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، بعدها تناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم، حيث يدخل الزمالك مواجهة من العيار الثقيل بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لآخر مرة فى تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربى عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتفوق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز كارتيرون علي الترجي مع الأهلي المصري في مباراتين بدوري أبطال افريقيا، الأولى في دور المجموعات بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو لاعب الأهلي السابق والمعار الي الاتفاق السعودي بداية من يناير الماضي، أما المواجهة الثانية التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي كانت مع الأهلي في نفس الموسم ولكن في مباراة الذهاب بنهائي البطولة وانتهت المباراة بفوز الأهلي الذي كان يقوده فنيا كارتيرون بثلاثة أهداف مقابل هدف احرزها وليد سليمان " هدفين " وعمرو السولية ، بينما أحرز هدف الترجي يوسف البلايلى.