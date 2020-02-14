شكرا لقرائتكم زادة: واثقون في قدرة لاعبي الزمالك على حصد السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى زاده، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن البعثة البيضاء فى قطر جاهزة بكل قوة لإسعاد الجماهير فى مباراة الترجى التونسى، التى ستقام فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك إن كل الأمور تسير على ما يرام داخل البعثة البيضاء فى التحضيرات للسوبر الإفريقى، موضحاً إن المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى السابق للفريق عندما زار البعثة فى الدوحة قال إنه تفاجئ من شعبية الفريق الأبيض فى الخليج العربى.

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وأدى لاعبو فريق الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم ببطولة السوبر الأفريقى، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة من العيار الثقيل على لقب بطولة السوبر الأفريقى عندما يواجه الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لآخر مرة فى تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربى عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، الفوز على الترجى اليوم لكسب ثقة إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجمهور الزمالك غير المقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوى الفريق، بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.