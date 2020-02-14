شكرا لقرائتكم فايلر يناقش التفاصيل الأخيرة لرحلة الإمارات مع عبد الحفيظ وعدلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري عقب مباراة المصري.

ويناقش فايلر خلال الجلسة التفاصيل الأخيرة على البرنامج الخاص برحلة الفريق إلى الإمارات والتي تبدأ الاثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر له يوم ٢٠ من الشهر الجاري في إمارة أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الإداري قد انتهى مؤخرًا من إجراءات رحلة الإمارات المرتقبة حيث اطمأن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة بعدما كثف سمير عدلي المدير الإداري للفريق تحركاته لترتيب الأمور الإدارية.

Advertisements

يذكر أن «عبد الحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلي الإمارات؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الفريق، وملاعب التدريب في أبوظبي قبل مواجهة السوبر المحلي.

وعقد رينيه فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين والاطمئنان على سير البرامج العلاجية الخاصة بهم.

وقام طبيب الفريق باطلاع «فايلر» على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي.

يذكر أن قائمة المصابين تضم كلا من رمضان صبحي الذي ينفذ المراحل الأخيرة لبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني سعد سمير من الإصابة في وتر أكيلس، وحمدي فتحي وكريم نيدفيد من غضروف الركبة، ومحمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع.