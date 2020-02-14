شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل بعثة الرجاء المغربى بالورود قبل موقعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو الإسماعيلى على استقبال بعثة فريق الرجاء المغربى بالورود بمقر الاقامة بالإسماعيلية قبل المباراة المرتقبة التى ستجمع الفريقين مساء الأحد فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وأشاد عبد السلام حناد، رئيس بعثة الفريق المغربى، بحسن الاستقبال والعمل على تذليل كافة العقبات، التى واجهت الفريق من أجل خروج المباراة فى أبهى صورة على كافة الأصعدة.

شهد الاستقبال إدارة العلاقات العامة وعدد من مسئولى النادى يتقدمهم سيد العركى مدير العلاقات العامة، ويرتبط الفريقان بعلاقات مميزة لاسيما منذ المبارتين اللتين جمعتا الفريقين بالنسخة الماضية للبطولة.

وبدأ مسئولو الإسماعيلى، فى الثانية ظهر اليوم الجمعة، بيع تذاكر مباراة الفريق مع الرجاء المغربى بمنافذ البيع بمقر النادى، وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية. ويأتى ذلك من أجل تواجد دوريات أمنية سعيا لتحقيق النظام والانضباط وتيسير عملية البيع على الجماهير الراغبة فى حضور المباراة والمقدر عددها بنحو 4500 مشجع اسمعلاوى فضلا عن 500 للفريق الضيف.

وتنطلق المباراة فى تمام السادسة مساء الأحد المقبل فى إطار جولة الذهاب من دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وكان مجلس الإدارة قد طالب بزيادة عدد الحضور إلى عشرة آلاف مشجع ، إيمانا منه بدور الجماهير فى تقديم المساندة الفعالة والمؤازرة الحقيقية للفريق سعيا لحصد بطاقة التأهل للدور النهائى للبطولة الأكبر بالوطن العربى إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك لدواع أمنية.

ووكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد