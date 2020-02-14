شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصرى.. عودة الشحات ومروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، على التشكيل الذى سيلعب به مباراة المصرى، المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم، الجمعة، باستاد حرس الحدود (المكس) ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ورغم أن فايلر يُحيط التشكيل المتوقع للمباريات دائماً بسرية تامة ويرفض الكشف عنه ودائماً ما يُفاجئ الجميع بتغييرات فى التشكيل، إلا أن التدريبات الماضية كشفت عن ملامح التشكيل المتوقع للأهلي فى مباراة الليلة.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي فى مباراة المصرى كلاً من: محمد الشناوي - على معلول – محمود متولى – رامى ربيعة – أحمد فتحى - عمرو السولية – أليو ديانج - قفشة – أجايى – حسين الشحات ـ ومروان محسن.

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وغاب مروان محسن عن التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، بينما ظهر الشحات بديلاً فى الدقائق الأخيرة.

ويدخل الأهلى اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى الليلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز وهو اللقاء الذى يخوضه الفريقين برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوز مُتتال ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها فى الدورى حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة فى الفريق ويأتى فى مقدمتهم، جونيور أجاى وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية وديانج ووليد سليمان .