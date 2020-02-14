شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجهز كافة السيناريوهات لمواجهة الترجى والتدريب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز اللاعبين لكافة السيناريوهات المختلفة التى قد يشهدها لقاء الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة عقب فوز الفريق بالنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية بينما يتواجد الترجى بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة السابقة.

وخصص كارتيرون فقرة لتدريب لاعبى الزمالك على ركلات الترجيح خلال الأيام الأخيرة، وتجهيز حراس المرمى بالتصدى لركلات الترجيح من خلال تدريبات خاصة خاضها جميع الحراس المتواجدين مع الفريق فى المعسكر رغم وعد المدرب الفرنسى لمحمود جنش حارس الفريق بالدفع به حال انتهاء المباراة بالتعادل والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

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كما حرص كارتيرون على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الزمالك بأن المباراة لا تحتمل أى سيناريو سوى تحقيق الفوز، لذا حال تقدم الفريق بهدف عليهم تعزيز ذلك الهدف، إلى جانب الدفاع بصورة جيدة وغلق المساحات أمام لاعبى الترجى التونسى.

ويدخل الزمالك مواجهة من العيار الثقيل علي لقب بطولة السوبر الأفريقى فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة عندما يواجه الترجي التونسي علي ملعب الغرافة القطري، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك علي لقب السوبر الافريقي لاخر مرة في تاريخه موسم 2003 امام الوداد المغربي عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.