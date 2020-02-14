شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون السوبر الأفريقى هدية الزمالك لعشاقه فى عيد الحب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الرابع عشر من فبراير كل عام تكتسى الأجواء بالورود واللون الأحمر احتفالاً بعيد الحب، ولكن اليوم فقط يتمنى عشاق نادى الزمالك أن تكتسى باللون الأبيض، حيث يدخل أبناء ميت عقبة تحديا صعبا مع دقات السادسة مساءً أمام الترجى التونسي، فى مباراة تحديد بطل السوبر الأفريقى.

الزمالك يدخل هذه المباراة تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حاملاً للقب كأس الكونفدرالية، وهو ثانى الفرق المصرية التى تحصد هذا اللقب بعد النادى الأهلي، ومدافعاً عن لقبه وما قدمه خلال الموسم الماضي، يحمل الفريق الأبيض آمال الجماهير المصرية فى استعادة هيمنة الفراعنة وهيبتهم على فرق القارة السمراء، بعدما غابت الفرحة عن ممثلى مصر فى البطولات الأفريقية وابتعدوا عن منصات التتويج.



الجماهير

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الزمالك

ويناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم، وهى الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذى يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

جماهير الزمالك مازالت تتأمل فى الخبرات الأفريقية لكارتيرون، والذي نجح فى الصعود بالفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد بداية متعثرة في دور المجموعات، ومع تراجع الزمالك محلياً إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام، لن تقبل الجماهير الزمالكاوية في خسارة السوبر الأفريقى، خاصة أن التتويج بهذا اللقب سيمثل دافعاً كبيراً لأبناء ميت عقبة في خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي تقام الخميس المقبل بالإمارات، بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.



الكونفدرالية