شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: الزمالك جاهز للتتويج بالسوبر.. ونيبوشا فوجئ بشعبية الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن البعثة البيضاء فى قطر جاهزة بكل قوة لإسعاد الجماهير فى مباراة الترجى التونسى، التى ستقام فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى فى بطولة السوبر الأفريقى.

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك على أن كل الأمور تسير على ما يرام داخل البعثة البيضاء فى التحضيرات للسوبر الأفريقى، موضحاً أن المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى السابق للفريق عندما زار البعثة فى الدوحة فوجئ بشعبية الفريق الأبيض فى الخليج العربى.

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وأشار زادة، فى ختام حديثه، إلى أن زيارة نيبوشا جاءت لدعم بعثة الزمالك بعدما تولى قيادة الفريق من قبل، مشددا على أنه يثق فى قدرة اللاعبين والجهاز الفنى على الفوز فى اللقاء المرتقب.

وأدى لاعبو فريق الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم ببطولة السوبر الأفريقى، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة من العيار الثقيل على لقب بطولة السوبر الأفريقى عندما يواجه الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لآخر مرة فى تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربى عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، الفوز على الترجى اليوم لكسب ثقة إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجمهور الزمالك غير المقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوى الفريق، بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.