شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر بروفة أغنية رامى رفعت قبل مواجهة سوبر الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ينشر "سوبر كورة" بروفة حفل افتتاح كأس السوبر الأفريقى 2020 بين الزمالك والترجى التونسي، فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بقطر، وقبل ساعات من إنطلاق المباراة يقدم المطرب رامي رفعت أكثر من أغنية خلال حفل الافتتاح، منها، "يا زمالك أنت كبير"، بالاضافة إلى أغنية جديدة أعدها خصيصًا لهذا اليوم بعنوان "فك التكشيرة"، وستكون مفاجأة لكل مشجعي نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفي محمد.

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لمشاهدة برومو الأغنية من هنا:

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل علي لقب بطولة السوبر الافريقي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة عندما يواجه الترجي التونسي علي ملعب الغرافة القطري، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك علي لقب السوبر الافريقي لاخر مرة في تاريخه موسم 2003 امام الوداد المغربي عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يأمل في الفوز علي الترجي اليوم لكسب ثقة إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، وجمهور الزمالك الغير مقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوي الفريق بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربي ميتشو.

ويناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.