شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي والمصري، المقررة مساء اليوم الجمعة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز ويعاونه هاني عبدالفتاح ووائل شعبان، ومحمد صابر حكما رابعا.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته مع مدربه السويسرى رينيه فايلر، حيث يحتل صدارة ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة حققها من 14 مباراة (العلامة الكاملة) ويرفع شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على سجله بدون خسارة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يدخل المصرى بقيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، اللقاء بهدف الفوز، حيث يعتبر عبور الأهلى بمثابة بطولة خاصة كما يمنى الجهاز الفنى النفس لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق لتحسين وضعه في الجدول حيث يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في مثلها ولم يتذوق طعم الانتصارات سوى في 5 لقاءات.