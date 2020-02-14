شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي لاعبو فريق الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم ببطولة السوبر الأفريقي ، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف ظهرا على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد في الرابعة و النصف عصر اليوم.

الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يأمل في الفوز علي الترجي اليوم لكسب ثقة إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، وجمهور الزمالك الغير مقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوي الفريق بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربي ميتشو.

ويناور كارتيرون في مباراة اليوم من خلال رباعي الهجوم وهي الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها الفرنسي في مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون علي معظم مراكز التشكيل الأساسي للفريق والذي يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، ومهاجم صريح مصطفي محمد، ويبقي ثلاثي الوسط المهاجم هم كلمة السر ، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ، علي ان يكون شيكابالا ورقة رابحة علي دكة البدلاء في حالة اجتيازه الاختبار الطبي الذي سيخضع له صباح اليوم.

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ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثي طه الخنيسي وحمد الهوني وكوليبالي وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفني للترجي عليهم في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

من ناحية أخري ، يتطلع فريق الترجى التونسي لحصد أولى ألقابه في عام 2020، بالفوز على الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، مساء، الليلة.

ويسعى فريق الترجي الى احراز لقبه الثاني من السوبر الأفريقي، بعد أن عجز في تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربي ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسي ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الايفواري في حين حققها سنة 1995 ضد موتيما بيمبي الكونغولي.