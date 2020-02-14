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شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. أموتو وطقطق يقودان هجوم المصري أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري
استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النادي الأهلي المؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، حيث يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل مباغتة الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية بحثاً عن إيقاف قطار تفوقه في المسابقة المحلية حتى الآن.
موعد مباراة الأهلي ضد المصري
تقام مباراة فريق الأهلي ضد المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
تشكيل المصري ضد الأهلي
ومن المتوقع أن يخوض المصري مباراته ضد الأهلي بتشكيل مكون من :
أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمي
إسلام أبو سليمة وسعيد سيمبوريه وكريم العراقي وخالد مصطفي في خط الدفاع
وحسن علي وأحمد ياسر وفريد شوقي وعمر كمال في خط الوسط
وأوستين أموتو ومفتاح طقطق في خط الهجوم.
الأهلي ضد المصري
وخرج عمرو موسي من قائمة المصري أمام الأهلي لظروف وفاة والده يوم الثلاثاء الماضي.
كان المصري استعاد نغمة الانتصارات بعد أن فاز على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، وهو الفوز الذى أعاد الهدوء إلى حد ما للفريق البورسعيدي عقب معاناة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية ،وتعرض لأكثر من هزمة جعلت إيهاب جلال يتقدم باستقالته قبل أن يتراجع فيها بعد ضغوط إدارة النادي ومجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية الذى أقنع جلال بالبقاء.
ويعلم إيهاب جلال أن الفوز على الأهلي أو حتى التعادل سيُعيد الهدوء أكثر للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة بإعتبار أن الأهلي أقوى فريق في الدوري حالياً.
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