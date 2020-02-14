شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. أموتو وطقطق يقودان هجوم المصري أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري



استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النادي الأهلي المؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، حيث يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم من أجل مباغتة الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية بحثاً عن إيقاف قطار تفوقه في المسابقة المحلية حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري تقام مباراة فريق الأهلي ضد المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين. تشكيل المصري ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يخوض المصري مباراته ضد الأهلي بتشكيل مكون من :