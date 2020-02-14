شكرا لقرائتكم رغم أنه مشهوراً باللون الأحمر.. جماهير الزماك تمني النفس في "فلانتين" أبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكتسي الأجواء بالورود واللون الأحمر احتفالاً بعيد الحب، في الرابع عشر من فبراير كل عام، ولكن اليوم فقط يتمنى عشاق نادي الزمالك لو أنها تكتسي باللون الأبيض، حيث يدخل أبناء ميت عقبة مع دقات السادسة مساءً في تحدي صعب أمام الترجي التونسي، في مباراة تحديد الفريق السوبر للقارة الأفريقية.

نادي الزمالك يدخل هذه المباراة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حاملاً للقب كأس الكونفدرالية، وهو ثاني الفرق المصرية التي تحصد هذا اللقب بعد النادي الأهلي، ومدافعاً عن لقبه وما قدمه خلال الموسم الماضي، يحمل الفريق الأبيض آمال الجماهير المصرية في استعادة هيمنة الفراعنة وهيبتهم على فرق القارة السمراء، بعدما غابت الفرحة عن ممثلي مصر في البطولات الأفريقية وابتعدوا عن منصات التتويج.