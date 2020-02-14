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لا تفوتك.. موعد مباراة الأهلي ضد المصري فى الدورى اليوم الجمعة

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري
 

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختباراً صعباً عندما يواجه المصري البورسعيدي اليوم الجمعة) في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذي يسعى من خلال السويسري رينيه فايلر  المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري
 

وتقام مباراة فريق الأهلي ضد المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

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ترتيب الأهلي والمصري في الدوري 

يدخل الأهلي اللقاء مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الأن ،كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي للأهلي 3 مباريات مؤجلة. فيما يدخل المصري مباراة الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

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الأهلي ضد المصري
 

ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة في الفريق ويأتي في مقدمتهم ، جونيور أجاي وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وديانج ووليد سليمان.

 

الأهلي ضد المصري

ويخطط فايلر لتحقيق الفوز الخامس عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، واقترب من كسر الرقم المسجل باسم حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ومدرب المنتخب الوطني الحالي، وهو تحقيقه الفوز 16 مباراة على التوالي في موسم 2017 / 2018، حيث لم يتبق أمام المدرب السويسري سوى الفوز فى 3 مباريات فقط لضرب رقم مدرب الفراعنة.

وسجّل فايلر صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

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الأهلي ضد المصري

فيما يتطلع المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة الصحوة التي حققها في الجولة الماضية بعدما فاز على دجلة بثلاثية وهو الفوز الذى أعاد الهدوء إلى حد ما للفريق البورسعيدي الذى عانى من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية وتعرض لأكثر من هزمة جعلت إيهاب جلال يتقدم باستقالته قبل أن يتراجع فيها بعد ضغوط إدارة النادي ومجلس الأدارة برئاسة سمير حلبية الذى أقنع جلال بالبقاء ويعلم أيهاب جلال أن الفوز على الأهلي أو حتى التعادل سيُعيد الهدوء أكثر للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة بإعتبار أن الأهلي اقوى فريق في الدوري حالياً.

 

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