"إنفو جراف" .. تعرف على جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي ضد المصري

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جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذي يسعى من خلال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة عروضه القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية بعد أن حقق الفوز رقم 14 أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

تقام مباراة فريق الأهلي ضد المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة بالدوري المصري.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في وقت سابق تأخير انطلاق مباراة الأهلى والمصرى لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

جدول ترتيب الدوري المصري



ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 فوز مُتتال ليُحقق إنطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة خاضها في الدوري حتى الآن،كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما إهتزت شباكه 3 مرات فقط ، ويتبقي له 3 مباريات مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري



على الجانب الآخر، يحتل المصري المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز في خمسة مباريات وتعادل في خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصري 19 هدفاً وإهتزت شباكه 15 مرة.

وبات الأهلي على موعد مع تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول للدوري بالموسم الحالي، وذلك حال تحقيقه الفوز أمام المصري اليوم، ثم في مواجهتى الزمالك وإنبي.

وابتعد الأهلي بالقمة بعد توسيع الفارق مع المقاولون العرب صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط، رغم أنه لعب 14 مباراة فقط حتى الآن مقابل 17 لذئاب الجبل،في حين يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري



وينشر "الخليج 365" الترتيب الكامل لجدول الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد المصري اليوم:

- الأهلي في المركز الأول برصيد 42 نقطة.

- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

-الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 29 نقطة

-الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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-سموحة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

-إنبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

-الانتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

-الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

-المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

-حرس الحدود في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

-الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

-أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

-طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

-طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

-مصر المقاصة في المركز السادس عشر 14 نقطة.

-وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

-نادي مصر في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة