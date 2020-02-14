شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب انتعاش خزينته بـ200 ألف دولار من السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب نادي الزمالك الحصول على 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حال نجاحه فى تحقيق الفوز الليلة على الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى ستقام فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وقام لاعبو الزمالك بأداء صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم حيث يدخل الزمالك، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة من العيار الثقيل على لقب بطولة السوبر الأفريقى عندما يواجه الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لآخر مرة فى تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربى عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وتفوق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز كارتيرون علي الترجي مع الأهلي المصري في مباراتين بدوري أبطال افريقيا، الأولى في دور المجموعات بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو لاعب الأهلي السابق والمعار الي الاتفاق السعودي بداية من يناير الماضي، أما المواجهة الثانية التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي كانت مع الأهلي في نفس الموسم ولكن في مباراة الذهاب بنهائي البطولة وانتهت المباراة بفوز الأهلي الذي كان يقوده فنيا كارتيرون بثلاثة أهداف مقابل هدف احرزها وليد سليمان " هدفين " وعمرو السولية ، بينما أحرز هدف الترجي يوسف البلايلى.

ويحصل صاحب المركز الثانى فى السوبر الإفريقى على 150 ألف دولار ويتطلع الأبيض إلى الفوز بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير البيضاء خاصة إن الأبيض لم يتوج بها لسنوات طويلة.