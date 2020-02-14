الحنفي حكما لمباراة الأهلى والمصرى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولي محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي والمصري المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم ضمن مسابقة الدوري الممتاز ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان ومحمد صابر حكما رابعا.
يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، محاضرة فنية مع اللاعبين فى السادسة مساء اليوم الجمعة قبل التحرك مباشرة إلى استاد حرس الحدود (المكس)؛ استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، وتشهد المحاضرة إعلان تشكيل الفريق ومراجعة التعليمات الفنية الأخيرة والواجبات والمهام المكلف بها كل لاعب قبل مواجهة اليوم المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.
الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة فى الفريق ويأتى فى مقدمتهم، جونيور أجاى وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية وديانج ووليد سليمان .
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