بالفيديو.. تعرف على احتفالية البريك

دخل محمد البريك، لاعب نادي الهلال، في تحدي "woah" الشهير، عقب تسجيله في مرمى الفيحاء، يوم الخميس.

واحتفل البريك بهدفه مع زملائه اللاعبين، على طريقة رقصة "woah" وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتعود قصة رقصة "woah" إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، وظهرت في 2007، ووجدت انتشارا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي "TikTok" ووصلت إلى أن أصبحت تحديا بين الرياضيين ومختلف شرائح المجتمع عبر صفحاتهم في موقع التواصل، ويحدث التحدي عندما يقوم الشخص بحركة دائرية سريعة وصغيرة مع قبضة يده ويميل بعدها إلى وضع التجمد عندما يسمع النغمة في الأغنية الشهيرة، واستخدمت للتعبير عن رد فعل قوي مثل الإنذار أو الدهشة.

وبخصوص الاحتفالية، قال البريك في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: هي مجرد حركة بعد الهدف، طلبها زميلنا محمد كنو من اللاعبين، بأن نحتفل بها جميعا بعد التسجيل.

وسبق واحتفل الإيطالي مويس كين، مهاجم إيفرتون، بذات الطريقة، عندما كان مع فريقه السابق يوفنتوس.