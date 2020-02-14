شكرا لقرائتكم الهلال.. بدأ في السودان وولد من جديد بدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت دبي الإماراتية، يوم الخميس، ولادة نادٍ جديد يحمل اسم الهلال، بعدما كشف الأمير عبدالله بن مساعد عن ملكيته لنادي الهلال يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بالإمارات.

وأصبح اسم الهلال متواجدا في معظم المسابقات العربية بمختلف درجاتها، قبل أن يصل إلى أقصى الشمال الغربي من القارة الأميركية الجنوبية، في كولومبيا، ومنها إلى الإمارات.

الأمير عبدالله بن مساعد خلال المؤتمر

وبدأت فكرة اسم الهلال، من العاصمة السودانية الخرطوم، وتحديدا في أم درمان، وبحسب التقارير الصحافية، فإن اختيار اسم الهلال جاء في جلسة مسائية لمؤسسيه، وهم مجموعة من الشباب، ونظر أحد المجتمعين للسماء وتصادف ظهور هلال الشهر العربي، ومن هنا جاءت تسمية نادي الهلال السوداني الذي تأسس في 1930، بشعاره الأزرق الممزوج بالأبيض وفي وسطه هلال بارز.

ملعب نادي الهلال السوداني

وبعده بعام، بدأ اسم الهلال في الانتشار داخل السودان، إذ تم تأسيس نادي هلال الأبيض في عام 1931، ويعتبر من الأندية العريقة والمعروفة في غرب السودان، ويتواجد في الدوري السوداني الممتاز، وشارك قاريا في كأس الاتحاد الإفريقي.

لاعبو هلال الأبيض

ويشهد الدوري السوداني الممتاز، تواجد ثلاثة أندية تحمل اسم الهلال بخلاف نادي الهلال المتواجد في أم درمان، وبسبب الشعبية الكبيرة للفريق انتشر المسمى في مختلف أنحاء السوداني ووصل إلى أكثر من 13 ناديا.

وشهدت ليبيا تأسيس نادي الهلال في 1950 على يد مجموعة من رجال بنغازي، وتم إشهار النادي في 1952.

Advertisements

الهلال الليبي

ويعتبر نادي الهلال السعودي الذي تأسس في 1957 الأشهر على صعيد البطولات القارية والمشاركات الخارجية، علما بأنه تم تأسيسه باسم النادي الأولمبي، حسب التقارير الصحافية، وبعد عام وشهرين تم تغيير الاسم إلى الهلال.

الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2019

وظهر نادي الهلال الساحلي اليمني في 1971، وبعدها تم تأسيس هلال القدس في فلسطين 1972، وهو أحد أشهر الأندية الفلسطينية ودائما ما يشارك في المسابقات الآسيوية والإقليمية.

وتشهد الدوريات الدنيا في الجزائر وجود عدة أندية تحمل اسم الهلال، مثل هلال شغلوم العيد وهلال غرداية الجزائري، وفي تونس أيضا تشهد مسابقات الدرجات وجود هلال الشابة وهلال مساكن، وفي المغرب يستخدم ناد واحد اسم الهلال، وهو هلال تراست الذي يتواجد أيضا في مسابقات الهواة.

الهلال الكولومبي

تجدر الإشارة إلى أن الشهرة الواسعة التي صاحبت نادي الهلال السعودي، ساهمت في أن يؤسس أحد اللبنانيين ناديا وأكاديمية كرة قدم في كولومبيا باسم الهلال وذلك في 2017، ومن المقرر أن يتم تدشين فريق أول يشارك في المسابقات الكولومبية في الفترة المقبلة.

وشهدت مصر في 2018 الإعلان عن إنشاء نادي الهلال المصري من قبل أحمد حسام "ميدو" الدولي المصري السابق، لينافس في دوري الدرجة الثالثة، وهو عبارة عن فريق أول وأكاديمية للموهوبين تم تكوينها بالاتفاق مع فريق أوروبي.

ويعتبر الهلال يونايتد الإماراتي، آخر الأندية التي تحمل اسم الهلال، والذي تعود ملكيته إلى الأمير عبدالله بن مساعد، مالك شيفيلد الإنجليزي، ويشارك حاليا في دوري الدرجة الثانية، الذي انطلق لأول مرة في الموسم الحالي، وتضم المسابقة فرقا من الجامعات والمؤسسات بتنظيم من الاتحاد الإماراتي.

ويحتل الهلال يونايتد "11 مباراة" المركز السادس في ترتيب المسابقة وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر فريق كواترو "12 لقاء"، ويعتبر أول ناد في الإمارات يحمل اسم الهلال.