موعد مباراة الأهلي والمصري الليلة.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات في تشكيل فايلر

كتب: ضياء السقا

يخوض الأهلي، مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الثامنة والربع، مساء اليوم الجمعة، على ستاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على طلائع الجيش 3-0، في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 42 نقطة، من 14 مباراة، فيما يأتي المصري في المركز العاشر بـ20 نقطة من 15 لقاء.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية وديانج وحسين الشحات وقفشة وجيرالدو

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الهجوم: أجايي

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.

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