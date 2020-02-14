شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغني لـ"سوبر كورة": التربيطات تحكم انتخابات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاعب فذ خاض مشوارا كبيرا مع النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، وحقق العديد من النجاحات ليكتب اسمه بحروف من نور فى سجل نجوم الكرة المصرية على مدار تاريخها.

مجدى عبد الغنى اللاعب والمسئول الإدارى رفيع المستوى، والذى تولى عضوية اتحاد الكرة قبل أن يتقدم باستقالته على خلفية فشل المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والمشرف على جمعية اللاعبين المحترفين، فتح قلبه وتحدث عن الكثير من القضايا والملفات الشائكة بالإضافة لإلقاء الضوء على مشواره الكروى الحافل بالإنجازات فى الحوار التالى:

وصف مجدى عبد الغنى نجم الأهلى والكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق الدوري المصري بـ"التعبان"، قائلا: الأهلى فى حتة والأندية التانية فى حتة .. الدورى فى الموسم الماضى كان أقوى من الموسم الحالى، والزمالك طار منه الدورى الموسم اللى فات فى آخر مباراتين.. بينما فى هذا الموسم الفرق لما بتلاعب بعضها بيكون فى تكافؤ وحماس والنتيجة بتبقى 1/1 أو 2/1 ما يعنى أن النتائج تكون قريبة، تيجى الفرق دى تلاعب الأهلى تلاقى النتيجة 4/1 أو 5/ صفر.

وأكد مجدى عبد الغنى أن مستوى الأهلى أفضل من مستوى كل الفرق الأخرى، مثله مثل ليفربول في انجلترا فرغم أن هناك متعة فى باقى المباريات إلا أن مباريات الريدز محسومة ومعروف نتيجتها لصالح الفريق الذى يلعب فى صفوفه محترفنا محمد صلاح.