شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الزمالك لا يعرف خسارة السوبر الأفريقى أمام الأندية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة، يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الترجى التونسى على استاد الغرافة القطرى بحثا عن التتويج بكأس السوبر الأفريقى، حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى.

وينحاز التاريخ للزمالك الذى لا يعرف طريق خسارة السوبر الأفريقى إذا كان منافسه نادٍ عربى، فقد تفوق الفارس الأبيض على الأهلى فى 1994 وتوج بطلا للسوبر، حيث أقيمت المباراة بين الأبيض باعتباره فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والأحمر بصفته فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عن العام نفسه، وهى النسخة الأولى التى ضمت فريقين من نفس البلد للمرة الأولى، وتفوق الزمالك بهدف دون رد أحرزه أيمن منصور فى الدقيقة الـ 86 من زمن المباراة، التى أقيمت على ملعب البنك الوطنى الأول بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

كما نجح أبناء ميت عقبة في التتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب المقاولون العرب عام 1997 حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الإفريقية، وأقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولى.

انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

وأخيراً توج الزمالك باللقب في موسم 2003 على حساب الوداد المغربى، حيث شارك الأبيض فى البطولة بصفته حاملاً للقب بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، فيما شارك الفريق المغربى بصفته بطلاً لكأس الكؤوس الأفريقية عن العام ذاته.

Advertisements

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب للمرة الثالثة والأخيرة فى تاريخه.

وتعد المرة الوحيدة التى خسر فيها الزمالك لقب السوبر الأفريقى كانت عام 2001، حيث تلقى هزيمة من هارتس الغانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب بابا يارا.

وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003).

بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995