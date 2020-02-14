شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث ترتيبات رحلة الإمارات مع عبد الحفيظ ويطمئن على المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، عقب انتهاء مباراة اليوم أمام المصرى، وتناقش الجلسة التفاصيل الأخيرة على البرنامج الخاص برحلة الفريق إلى الإمارات، والتى تبدأ الاثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر له يوم 20 من الشهر الجارى فى أبوظبى.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدي فى الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الإدارى قد انتهى مؤخرًا من إجراءات رحلة الإمارات المرتقبة، واطمأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة بعدما كثف سمير عدلى المدير الإدارى للفريق تحركاته لترتيب الأمور الإدارية.

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يذكر أن «عبد الحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلى إلى الإمارات؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الفريق، وملاعب التدريب فى أبوظبى قبل مواجهة السوبر المحلي.

وعقد رينيه فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين والاطمئنان على سير البرامج العلاجية الخاصة بهم.

وأطلع طبيب الفريق «فايلر» على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجى.

يذكر أن قائمة المصابين تضم كلا من رمضان صبحى الذى ينفذ المراحل الأخيرة لبرنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية فى حين يعانى سعد سمير من الإصابة فى وتر أكيلس، وحمدى فتحى وكريم نيدفيد من غضروف الركبة، ومحمد محمود الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى قبل عدة أسابيع.